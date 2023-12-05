Костомаров в образе Железного дровосека довел жюри шоу «Аватар» до слез (ВИДЕО)

На телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу «Аватар», где принял участие фигурист Роман Костомаров. Для выступления Костомаров примерил на себя роль Железного дровосека и исполнил композицию Игоря Корнелюка «Город, которого нет», доведя до слез всех членов жюри.