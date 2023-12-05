Виралайф
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Виралайф

279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Вот только строить не сезон - копать плохо, да и бетон в минус не заливают.ВСУ построят «лин...
  • Зоя Копань
    Кишка тонка сделать как у Суровикина, кто будет это делать под  нашими обстрелами!ВСУ построят «лин...
  • Jose Arteaga
    Придется работатьВ московских аэро...

Костомаров в образе Железного дровосека довел жюри шоу «Аватар» до слез (ВИДЕО)

Костомаров в образе Железного дровосека довел жюри шоу «Аватар» до слез (ВИДЕО)

На телеканале НТВ вышел очередной выпуск шоу «Аватар», где принял участие фигурист Роман Костомаров. Для выступления Костомаров примерил на себя роль Железного дровосека и исполнил композицию Игоря Корнелюка «Город, которого нет», доведя до слез всех членов жюри.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх