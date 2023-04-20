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— А что, только коктейли нужно пить

— А что, только коктейли нужно пить

— Нет, мы едим обычную еду, коктейлем заменяем 1-2 приёма пищи в день.— Можно ли детям порошки ваши?— Нужно, да! Это полезная еда! Вы же хотите, что бы ребёнок был сильным, здоровым и энергичным?— Зачем коктейли, если я похудею на ПП?— Худей.

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