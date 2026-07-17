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Контрафронт

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Иран: По меньшей мере два человека были убиты и еще восемь ранены в результате авиаударов США (США)...

Иран: По меньшей мере два человека были убиты и еще восемь ранены в результате авиаударов США (США) по транспортной инфраструктуре в городе Бандар-Аббас и его окрестностях, провинция Хормозган, в ночь с 16 на 17 июля.

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