День офицера в России отмечается ежегодно 21 августа. В 2024 году он выпадает на среду. В этот день принято чествовать представителей командного состава всех силовых структур России, которые каждый день защищают мирное население.
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