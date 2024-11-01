В Конго произошла катастрофа Ми-24 Вооруженных сил Демократической Республики Конго. Причины и подробности катастрофы не называются.
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В Конго произошла катастрофа Ми-24 Вооруженных сил Демократической Республики Конго. Причины и подробности катастрофы не называются.
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