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«Блуждающий» газовоз с российским СПГ нашел покупателя в Европе

«Блуждающий» газовоз с российским СПГ нашел покупателя в Европе

Введенные 10 января «самые жесткие» санкции в отношении российского энергетического сектора на мгновение показались таковыми и даже временно выбили из привычной колеи покупателей отечественной нефти в Индии и Китае.

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