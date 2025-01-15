«Блуждающий» газовоз с российским СПГ нашел покупателя в Европе

Введенные 10 января «самые жесткие» санкции в отношении российского энергетического сектора на мгновение показались таковыми и даже временно выбили из привычной колеи покупателей отечественной нефти в Индии и Китае.
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