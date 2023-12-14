Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области из-за низких температур, сообщает ТАСС. Более пяти суток подряд температура в регионе держится на уровне минус 27-32 градусов ночью и минус 20-25 днем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии