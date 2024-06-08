Полковник Уилкерсон: Россия может взять Одессу в течение одного-двух месяцев

Отставной полковник Вооруженных сил США Ларри Уилкерсон в интервью для журналиста Дэнни Хайфона заявил, что Россия имеет возможность взять Одессу и другие территории в течение одного-двух месяцев боевых действий.
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