They answered for Kirov: a strike on a landfill near Kiev disrupted a closed arms exhibition

Russia is responding to attacks on its military-industrial facilities. Today, six people were killed, another 26 were injured as a result of a missile attack by the Armed Forces of Ukraine on an industrial enterprise in Kirov, writes columnist Lyubov Stepushova.
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