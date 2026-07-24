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The Eurasia Daily news agency

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They answered for Kirov: a strike on a landfill near Kiev disrupted a closed arms exhibition

They answered for Kirov: a strike on a landfill near Kiev disrupted a closed arms exhibition

Russia is responding to attacks on its military-industrial facilities. Today, six people were killed, another 26 were injured as a result of a missile attack by the Armed Forces of Ukraine on an industrial enterprise in Kirov, writes columnist Lyubov Stepushova.

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