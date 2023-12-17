Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), заявил 17 декабря замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Андрей Исаев.