Лавров заявил о разоблачении попыток Запада диктовать свои порядки всему миру

Последние события на международной арене сбросили маски с Запада, который стремится диктовать миру свои порядки, заявил 10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.
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