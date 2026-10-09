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«Вот теперь наша Бася, о которой еще мы не спели»: Наталья Подольская не стала скрывать, что в семье появился щенок

«Вот теперь наша Бася, о которой еще мы не спели»: Наталья Подольская не стала скрывать, что в семье появился щенок

Наталья Подольская и Владимир Пресняков давно считаются одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.

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