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Пятый канал

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Павел Табаков тайно женился после пяти лет отношений

Павел Табаков тайно женился после пяти лет отношений

Актер Павел Табаков официально оформил отношения с Ксенией Ермоленко после пяти лет романа. Молодожены поделились фотографиями из ЗАГСа в социальных сетях.

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