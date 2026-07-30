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Минобороны России заявило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по военным объектам на Украине

Минобороны России заявило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по военным объектам на Украине

В ведомстве сообщили о поражении военных аэродромов, предприятий ВПК, телекоммуникационных центров и трех сухогрузов с оружиемМинистерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

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