Минобороны России заявило о массированном ночном ударе высокоточным оружием по военным объектам на Украине

В ведомстве сообщили о поражении военных аэродромов, предприятий ВПК, телекоммуникационных центров и трех сухогрузов с оружиемМинистерство обороны Российской Федерации заявило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
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