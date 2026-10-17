Сборочный конвейер завода «Ростсельмаш», Ростов-на-Дону, 2022 год. Фото: Денис Марченко Формирование возможных решений требует учёта ряда категорий: Экономических законов капитализма; Ограничений экономической модели капитализма; Особенностей России.
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