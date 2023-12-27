Миллиардер Марк Кубан избавляется от криптовалюты Polygon (MATIC)

Информация от аналитического ресурса Spot On Chain указывает на то, что криптовалютный кошелек связанный с американским миллиардером Марком Кубаном, перевел 2,826 миллиона токенов MATIC на счета криптобиржи Coinbase по средней цене $0,91 за токен.
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