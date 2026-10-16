Посол России в Армении Сергей Копыркин на мероприятии к 70-летию Объединения ветеранов республики имени маршала Баграмяна заявил, что двусторонние отношения требуют взаимопонимания и выработки нового баланса, а общая история и совместные победы продолжают объединять народы двух стран.