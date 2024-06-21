Ольга и Александр Белькович: Домохозяйка и шеф-повар объединились

Ведущий кулинарных шоу и его жена рассказали о новых семейных проектах и о своих кулинарных свиданиях Александр Белькович известен как шеф-повар, ресторатор, ведущий телешоу «ПроСТО кухня», автор кулинарных бестселлеров.