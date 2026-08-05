Врач-психотерапевт Курпатов: ИИ-агенты изменили характер практической помощи психолога

Главная угроза искусственного интеллекта для человека кроется не столько в риске прямого сокращения рабочих мест, сколько в феномене, который эксперты называют "угрозой идентичности", отмечает врач-психотерапевт, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, основатель Академии психологии и мышления Андрей Курпатов.