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Врач-психотерапевт Курпатов: ИИ-агенты изменили характер практической помощи психолога

Врач-психотерапевт Курпатов: ИИ-агенты изменили характер практической помощи психолога

Главная угроза искусственного интеллекта для человека кроется не столько в риске прямого сокращения рабочих мест, сколько в феномене, который эксперты называют "угрозой идентичности", отмечает врач-психотерапевт, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, основатель Академии психологии и мышления Андрей Курпатов.

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