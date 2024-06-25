Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Kostenko Natali (костенко)
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО за слова поддержки!!!!! Просто очень хочется донести, что не так всё просто и красиво как показывают...В России украинск...
  • Eduard
    Да придурошные скандинавы(викинги) у власти!В НАТО пересменка...
  • Vasily Golov
    Начните воспроизводить западную продукцию и пропаганду.Называйте Запад врагом №1 в военной доктрине.Вот тогда Западу ...России от Запада ...

Очевидец рассказал о прилете снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

Очевидец рассказал о прилете снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

При обстреле ВСУ Донецка снаряд попал в квартиру девятиэтажного жилого дома, погибли мужчина и женщина, рассказал «Звезде» житель этого дома, который чудом остался жив после попадания снаряда в его квартиру.

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