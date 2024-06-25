Очевидец рассказал о прилете снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

При обстреле ВСУ Донецка снаряд попал в квартиру девятиэтажного жилого дома, погибли мужчина и женщина, рассказал «Звезде» житель этого дома, который чудом остался жив после попадания снаряда в его квартиру.
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