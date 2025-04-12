🇷🇺Охота продолжается: очередные боевики ВСУ пытаются избежать смерти от российского дрона💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Дрон #СВО.
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🇷🇺Охота продолжается: очередные боевики ВСУ пытаются избежать смерти от российского дрона💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Дрон #СВО.
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