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Чувство «Локо»: сумеет ли «Спартак» выиграть дерби у «железнодорожников»

Чувство «Локо»: сумеет ли «Спартак» выиграть дерби у «железнодорожников»

Второй круг чемпионата России по футболу начнется с московского дерби «Спартака» и «Локомотива», которое в значительной степени определит, смогут ли «железнодорожники» продолжить борьбу за золото, а красно-белые — включиться в борьбу за медали.

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