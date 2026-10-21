Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул потенциал Херсонской области, отметив более 700 км приморских зон двух морей, заповедники и стратегическое положение как факторы для развития туризма и сельского хозяйства.
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