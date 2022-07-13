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Белгород: гигантская новая подводная лодка России для ядерной войны

Белгород: гигантская новая подводная лодка России для ядерной войны

«Белгород» создавался для участия в ядерном конфликте. Субмарина-гигант предназначена для запуска беспилотного летательного аппарата «Посейдон» с ядерным вооружением и использования в качестве базового корабля для подводных шпионских платформ.

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