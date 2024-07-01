Городской пляж Барнаула может заработать уже 5 июля

По словам Владимира Драчева, в городе опасными для купания признаны 25 мест Открытие городского пляжа Барнаула может состояться 5 июля, заявил начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
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