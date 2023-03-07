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Спасатели МЧС вдвинулись в Окинский район Бурятии для помощи пострадавшим на склоне

Спасатели МЧС вдвинулись в Окинский район Бурятии для помощи пострадавшим на склоне

Оперативная дежурная смена ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия получила днем шестого марта от туристской группы сообщение о травмировании двух женщин при спуске с перевала «Горных Духов» в Окинском районе.

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