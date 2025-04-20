Экс-конгрессмен Уэлдон шокировал заявлением, что теракт 11 сентября связан с прикрытием спецслужб США

Бывший член Конгресса США Курт Уэлдон сделал сенсационное заявление в интервью Такеру Карлсону.Он назвал теракты 11 сентября 2001 года «операцией под прикрытием», организованной американскими спецслужбами.
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