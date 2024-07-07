В одной стране россиянам разрешат расплачиваться российскими картами

Россиянам могут разрешить расплачиваться картой «Мир» в Иране. Кроме того, уже с 22 августа владельцы иранских карт Shetab получат возможность снимать рубли в российских банкоматах, все это стало возможно благодаря интеграции платежной системы «Мир» и иранской Shetab, об этом рассказал глава иранского Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин, его слова приводит агентство IRNA.
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