В одной стране россиянам разрешат расплачиваться российскими картами

Россиянам могут разрешить расплачиваться картой «Мир» в Иране. Кроме того, уже с 22 августа владельцы иранских карт Shetab получат возможность снимать рубли в российских банкоматах, все это стало возможно благодаря интеграции платежной системы «Мир» и иранской Shetab, об этом рассказал глава иранского Центрального банка Мохаммад Реза Фарзин, его слова приводит агентство IRNA.