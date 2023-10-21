Лидер шиитов Ирака призвал к мирной забастовке у границы с Израилем

В связи с продолжающимся израильским наступлением на сектор Газа, лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр обратился к арабским и мусульманским народам с призывом устроить мирную забастовку на границах с Израилем.
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