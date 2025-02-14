Стало известно, прилетит ли Трамп в Москву на 9 Мая

МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Директор по научной работе клуба «Валдай» и ведущий телепрограммы «Международное обозрение» Федор Лукьянов оценил вероятность того, что президент США посетит парад Победы в Москве 9 мая.
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