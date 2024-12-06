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Лавров в интервью Карлсону охарактеризовал Трампа как сильного человека

Лавров в интервью Карлсону охарактеризовал Трампа как сильного человека

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 6 декабря, назвал избранного президента США Дональда Трампа сильным и не любящим откладывать дела на потом человеком.

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