Эксперты советуют осенью проверить уровень витамина D и B12

С началом осени организм может испытывать нехватку витаминов D и B12, что отражается на иммунитете. Эксперты рекомендуют провести медицинский чекап, чтобы быть готовыми к холодам и избежать проблем со здоровьем, выявить хронические инфекции и укрепить рацион.