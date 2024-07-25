В Минэкономразвития указали на рост инвестиций в цифровые технологии на 80%

Инвестиции российских компаний в цифровые технологии выросли на 80% за последние четыре года. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев в среду, 24 июля.
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