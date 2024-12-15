В Лондоне одобрили строительство 74-этажной офисной башни

Администрация лондонского Сити (City of London Corporation) одобрила строительство 74-этажной офисной башни, которая сравняется по высоте с The Shard - самым высоким зданием в Великобритании и Западной Европе.
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