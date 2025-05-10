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Путин провел переговоры с президентом Абхазии в Кремле

Путин провел переговоры с президентом Абхазии в Кремле

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Для него это была первая после вступления в должность встреча с российским лидером, сообщила пресс-служба Кремля.

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