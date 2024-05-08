Какими словами можно поздравить ветеранов 9 мая Марина ОнегинаЕжегодно 9 мая в России празднуется День Победы, который нередко сопровождается глубокими эмоциями и воспоминаниями о Великой Отечественной войне — самом разрушительном и кровавом конфликте в истории советского народа, завершившемся с огромными потерями.