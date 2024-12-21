"Москву о бесплатной поставке 327 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в 2025 году. Однако ответа от Кремля не последовало." К бабке не ходи, а ведь поставит и не 327млн-ов кВт. ч а гораздо больше! Ни чему история нас не учит!

Evgenija Palette

"наглость не знает границ".... НАГЛОСТЬ - это основная черта всех чернозадых... И в быту, и в общении с незнакомыми людьми, и в общении с женщинами... и везде, где только они "нарисовались"... Все это от НЕГРАМОТНОСТИ. ОТ ОТСУТСТВИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО, элементарного, ВОСПИТАНИЯ... Исправит их могила. И ПОТОМУ - ничего им не давать больше. Они и на предательство какого угодно масштаба способны... Пусть они, в обнимку со своими пальмами, долго, долго СМОТРЯТ НА МОРЕ... ТЬФУ!