Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ninikooo Митусова
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  • Леонид Руси
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"Первая кровь часто только начало": Кто и почему устроил перестрелку в парламенте Абхазии? На связь вышли инсайдеры

"Первая кровь часто только начало": Кто и почему устроил перестрелку в парламенте Абхазии? На связь вышли инсайдеры

Царьград Фото: Царьград В Абхазии после переворота пролилась первая кровь. Возможно, это лишь начало.

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Комментарии
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Андрей
&quot;Москву о бесплатной поставке 327 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в 2025 году. Однако ответа от Кремля не последовало.&quot; К бабке не ходи, а ведь поставит и не 327млн-ов кВт. ч а гораздо больше! Ни чему история нас не учит!
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14 час.
Evgenija Palette
&quot;наглость не знает границ&quot;....   НАГЛОСТЬ - это основная черта всех чернозадых... И в быту, и в общении с незнакомыми людьми, и в общении с женщинами... и везде, где только они &quot;нарисовались&quot;...  Все  это от НЕГРАМОТНОСТИ. ОТ ОТСУТСТВИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО, элементарного, ВОСПИТАНИЯ... Исправит их могила. И ПОТОМУ - ничего им не давать больше. Они и на предательство какого угодно масштаба способны... Пусть они, в обнимку со своими пальмами, долго, долго СМОТРЯТ НА МОРЕ... ТЬФУ!
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13 час.
леонид рыбаков
стреляющий про турецки настроенный скорей всего .Эти умеют интриги крутить .
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3 час.

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