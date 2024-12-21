Царьград Фото: Царьград В Абхазии после переворота пролилась первая кровь. Возможно, это лишь начало.
"Первая кровь часто только начало": Кто и почему устроил перестрелку в парламенте Абхазии? На связь вышли инсайдеры
Комментарии
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Андрей
"Москву о бесплатной поставке 327 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в 2025 году. Однако ответа от Кремля не последовало." К бабке не ходи, а ведь поставит и не 327млн-ов кВт. ч а гораздо больше! Ни чему история нас не учит!
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14 час.
Evgenija Palette
"наглость не знает границ".... НАГЛОСТЬ - это основная черта всех чернозадых... И в быту, и в общении с незнакомыми людьми, и в общении с женщинами... и везде, где только они "нарисовались"... Все это от НЕГРАМОТНОСТИ. ОТ ОТСУТСТВИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО, элементарного, ВОСПИТАНИЯ... Исправит их могила. И ПОТОМУ - ничего им не давать больше. Они и на предательство какого угодно масштаба способны... Пусть они, в обнимку со своими пальмами, долго, долго СМОТРЯТ НА МОРЕ... ТЬФУ!
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13 час.
леонид рыбаков
стреляющий про турецки настроенный скорей всего .Эти умеют интриги крутить .
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3 час.
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