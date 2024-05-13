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Солнце разбушевалось — чем грозит крупнейший магнитный шторм жителям Земли? Отвечает астроном

Солнце разбушевалось — чем грозит крупнейший магнитный шторм жителям Земли? Отвечает астроном

Мы спросили эксперта, как в действительности солнечная активность и магнитные бури влияют на технику и человека Так выглядят вспышки на Солнце в «представлении» нейросети По сообщению специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, за последние двое суток на Солнце произошло 6 вспышек, уровень которых в пике достигал 9.

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