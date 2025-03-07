Сотрудники Салехардского отдела полиции поздравили с Международным женским днем своих коллег

Женщин-полицейских, несущих службу на посту, с самого утра радовали цветами и искренними словами благодарности за труд, доброту и вдохновение, которые они ежедневно дарят своим коллегам, семьям и обществу.
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