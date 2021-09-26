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  • веселин станчев
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  • Yvan
    Максимальный крутящий момент никак не может быть достигнут при оборотах 1500.На какой скорости...

На какой скорости автомобиль потребляет минимум топлива

На какой скорости автомобиль потребляет минимум топлива

Бывают ситуации, когда автомобилисту нужно ехать с максимальной экономичностью, чтобы дотянуть до ближайшей АЗС.

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веселин станчев
Когда двигатель работает с максимальным крутящим моментом, смотрите схемы !!
Yvan
Максимальный крутящий момент никак не может быть достигнут при оборотах 1500.
веселин станчев
Тогда КПД двигателя самый лучший --- логично быть экономным !!! Другие режимы работы неэкономичны. Пример: если двигатель работает ниже этих оборотов, вы тратите много времени на то, чтобы добраться из точки A в точку B, если вы хотите достичь максимального крутящего момента, триета большая, а стоимость также высока !!!
Yvan
А ещё при 1500 об/мин есть риск масляного голодания.
Yvan
Фуры нынче гоняют от 90 км/час и выше. Пристроиться за ними и при этом держать скорость 75 км/ч - нереально.

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