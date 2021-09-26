На какой скорости автомобиль потребляет минимум топлива

CARАвто-мотоНа какой скорости автомобиль потребляет минимум топливаБывают ситуации, когда автомобилисту нужно ехать с максимальной экономичностью, чтобы дотянуть до ближайшей АЗС.Вернуться к статье5НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвеселин станчевКогда двигатель работает с максимальным крутящим моментом, смотрите схемы !!YvanМаксимальный крутящий момент никак не может быть достигнут при оборотах 1500.веселин станчевТогда КПД двигателя самый лучший --- логично быть экономным !!! Другие режимы работы неэкономичны. Пример: если двигатель работает ниже этих оборотов, вы тратите много времени на то, чтобы добраться из точки A в точку B, если вы хотите достичь максимального крутящего момента, триета большая, а стоимость также высока !!!YvanА ещё при 1500 об/мин есть риск масляного голодания.YvanФуры нынче гоняют от 90 км/час и выше. Пристроиться за ними и при этом держать скорость 75 км/ч - нереально.Комментировать
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