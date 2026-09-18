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Руководитель, не торопись покупать нейросеть: эксперт раскрыл, с чего надо начинать внедрение ИИ

Когда в компании начинают говорить про искусственный интеллект, глаза у руководителей загораются. Кажется, вот оно — волшебное решение, которое само разберётся со всеми проблемами, сэкономит кучу денег и выведет бизнес на новый уровень.

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