Руководитель, не торопись покупать нейросеть: эксперт раскрыл, с чего надо начинать внедрение ИИ

Когда в компании начинают говорить про искусственный интеллект, глаза у руководителей загораются. Кажется, вот оно — волшебное решение, которое само разберётся со всеми проблемами, сэкономит кучу денег и выведет бизнес на новый уровень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
- Ссора из-за фразы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым