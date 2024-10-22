💡 В Симферополе почти 30 улиц остались без света 22 октября Электричество отключили для проведения планового ремонта сетей, восстановить планируют к 17:00.
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💡 В Симферополе почти 30 улиц остались без света 22 октября Электричество отключили для проведения планового ремонта сетей, восстановить планируют к 17:00.