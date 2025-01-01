Вклад Китая в улучшение глобального управления

2024 год оставил уникальный след в процессе развития истории всего человечества. Хотя глобальный мир оказался под угрозой, сила Глобального Юга продолжает расти, а реформирование мирового управления углубляется, пишет romanian.
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