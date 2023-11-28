NVIDIA продала почти полмиллиона ИИ-ускорителей в третьем квартале, а в текущем продаст ещё больше

Основная доля выручки NVIDIA в размере $14,5 млрд в сегменте оборудования для центров обработки данных в третьем квартале пришлась на продажи специализированных графических ускорителей H100 для ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC).
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