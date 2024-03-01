Глава Пентагона Ллойд Остин похож на маньяка, желающего уничтожить мир. Такое мнение озвучил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА «Новости».
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