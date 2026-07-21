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Царьград

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Шахматистка Юдит Полгар отказалась выдвинуться на пост президента Венгрии

Шахматистка Юдит Полгар отказалась выдвинуться на пост президента Венгрии

Президент страны Томаш Шуйок досрочно сложил полномочия после подписания соответствующей поправки.Известная шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра выдвинуться в президенты.

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