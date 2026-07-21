Шахматистка Юдит Полгар отказалась выдвинуться на пост президента Венгрии

Президент страны Томаш Шуйок досрочно сложил полномочия после подписания соответствующей поправки.Известная шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра выдвинуться в президенты.
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