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Царьград

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Илон Маск предсказал мирное соглашение между Россией и Украиной через переговоры

Илон Маск предсказал мирное соглашение между Россией и Украиной через переговоры

Илон Маск прогнозирует мир между Россией и Украиной через переговоры. В интервью Fox News он раскритиковал тех, кто отвергает уступки, не предлагая решений, что может привести к бесконечному насилию и гибели невинных.

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