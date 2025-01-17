Как к введению транспортного налога относятся жители? Ответы — в видео.Video: Транспортный налог.mp4

⚡️ В этом году на все виды транспорта в ДНР начали начислять транспортный налог. Эти средства будут направлены в региональный бюджет, а оттуда — на финансирование восстановления, в т.
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