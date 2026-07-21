Ольга Серябкина — о жестких правилах в воспитании сына: «Чем больше, тем лучше»

Певица уверена, что ее ребенок будет поддерживать дома идеальный порядок. Ольга Серябкина Предоставлено организаторами мероприятияЭкс-солистка группа Serebro Ольга Серябкина высказалась о воспитании сына.
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