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Ольга Серябкина — о жестких правилах в воспитании сына: «Чем больше, тем лучше»

Ольга Серябкина — о жестких правилах в воспитании сына: «Чем больше, тем лучше»

Певица уверена, что ее ребенок будет поддерживать дома идеальный порядок. Ольга Серябкина Предоставлено организаторами мероприятияЭкс-солистка группа Serebro Ольга Серябкина высказалась о воспитании сына.

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