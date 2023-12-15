Ефимов: около 8 тысяч льготных ИТ-ипотек выдали в Москве за 10 месяцев 2023 года

Более 7,6 тысячи льготных ипотек для ИТ-специалистов выдали в столице с января по октябрь 2023 года. Общий объем этих кредитов составил 97,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.